Televisiebeurs in Cannes afgeblazen om coronavirus

De beslissing is genomen nadat in Frankrijk is besloten alle evenementen waar meer dan vijfduizend mensen op af komen te annuleren. De televisiebeurs zou plaatsvinden van 30 maart tot en met 2 april. Het is op zulke korte termijn niet meer mogelijk het evenement te verplaatsen naar een andere datum dit jaar, daarom is MipTV 2020 helemaal afgelast. De eerstvolgende editie wordt volgend jaar in april gehouden.

Het filmfestival in Cannes, dat van 12 tot en met 23 mei plaatsvindt, gaat vooralsnog gewoon door. Een woordvoerder zei vorige week dat wordt geluisterd naar wat door de overheid wordt geadviseerd, maar dat het nu nog te vroeg is „aannames te doen over een evenement dat pas over 2,5 maand plaatsvindt.”