Game of Thrones-actrice klaagt Marilyn Manson aan voor verkrachting

Volgens het tijdschrift Rolling Stone gebruikte de zanger op meerdere momenten ’drugs en dreigde hij geweld te gebruiken’ om Bianco seksuele handelingen met hem te laten uitvoeren. Dit alles volgens Bianco toen zij bewusteloos of niet in staat was om hiermee in te stemmen.

In februari kwam de Britse actrice al naar buiten met het nieuws dat Manson haar zou hebben misbruikt. Zij schaarde zich toen achter haar collega Evan Rachel Wood en een aantal andere vrouwen die hetzelfde zouden hebben meegemaakt.

Mensenhandel

Daarnaast werd het managementbureau van Ciulla aangeklaagd. Het bureau, dat in februari met Manson brak wegens de aantijgingen die toen boven water kwamen, zou Bianco namens Manson van het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten hebben gelokt onder valse voorwendselen. Zo zou de actrice mogen meespelen in een clip en in een nooit uitgebrachte horrorfilm.

Ook zou Bianco fysiek aan het werk zijn gezet en eten moeten koken voor Manson en zijn gasten en het appartement van de zanger schoon hebben moeten maken. Daarnaast zou ze aan vrienden en bandleden van Manson zijn aangeboden om haar te slaan.