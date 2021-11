Koningin Elizabeth woont doopceremonie achterkleinkinderen bij

Het was lang onduidelijk of de koningin erbij kon zijn gezien haar gezondheidsklachten van de afgelopen tijd. Vorige week miste ze nog de herdenkingsceremonie op Remembrance Day vanwege rugklachten, maar de doop van August en Lucas liet de 95-jarige Elizabeth niet aan zich voorbijgaan. Het is de eerste keer dat ze weer buiten de deur is sinds ze op 20 oktober een nacht in het ziekenhuis doorbracht.

August, zoon van Eugenie en Jack Brooksbank, kwam in februari ter wereld. Hij is het eerste kindje van de prinses en haar man. Lucas, zoon van Zara en haar man Mike Tindall, werd in maart geboren. Het koppel heeft al dochters van 7 en 3 jaar oud.

De jongens zijn vermoedelijk gedoopt in het heilige water dat prins Charles afgelopen week meenam uit Jordanië. Hij vulde er talloze flessen met rivierwater uit de Jordaan.