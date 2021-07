Noraly Beyer voelt zich verlegen schoolmeisje door nieuwe liefde

Prinsen openbaarde hun relatie een maand geleden in zijn nieuwe boek Na Emma. „Het is voor mij geheel en al nieuw dat hij dat zo naar buiten brengt”, bekende Beyer lachend op de radio. „Hij is daar erg open in. Zo open als hij is ben ik niet. Ik lach nu ook vooral uit verlegenheid.”

Op de vraag hoe verliefd haar nieuwe partner is, antwoordde ze: „Dat moet je hem maar vragen.” De 79-jarige Prinsen verloor begin 2020 zijn vrouw, na bijna vijftig jaar huwelijk. Prinsen en Beyer hadden ooit samengewerkt en hij nodigde haar uit voor een kop koffie en later een lunch. „Daar hebben we toen aan de keukentafel een beetje onhandig zitten zoenen als kinderen van 16 in een portiek”, vertelde Prinsen onlangs in de Volkskrant.

De volgende keer dat hij haar uitnodigde voor het eten, vroeg hij haar een tandenborstel mee te nemen. „Die was rood”, voegt hij daaraan toe. Zij hebben nu een lat-relatie.