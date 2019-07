Ⓒ BSR Agency

Stockholm - De in Zweden vastzittende rapper A$AP Rocky zegt niet schuldig te zijn aan mishandeling. Er was grote internationale aandacht voor de start van de rechtszaak tegen de Amerikaan. De rapper was plotseling het middelpunt van een internationale rel toen president Trump opriep Rocky vrij te laten. Die oproep zorgde voor irritatie bij de Zweden.