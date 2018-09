Disney aangeklaagd voor verhaal Inside Out

Denise Daniels is een kinderpsycholoog die namens het National Childhood Grief Institute het programma The Moodsters heeft ontwikkeld. Inside Out zou mede op dat idee gebaseerd zijn, stelt vakblad The Hollywood Reporter.

Inside Out vertelt over de vijf belangrijkste emoties die in het hoofd van het tienermeisje Riley vechten om de aandacht. De film beleefde de wereldpremière op het festival van Cannes en ontving lyrische kritieken. Inside Out werd bekroond met meer dan honderd prijzen, waaronder een Oscar.

Daniels ontwikkelde haar Moodsters als antwoord op grote nationale rampen als 9/11 en de orkaan Katrina. Het idee begon met een schetsboek waarin zij gekleurde symbolen gebruikte om bepaalde elementaire emoties in ieder kind te verbeelden. Vreugde is geel, woede is rood en melancholie is blauw, net als in Inside Out.

Zij stelt haar idee in die periode ook bij Disney aangedragen te hebben. Inside Out-regisseur Pete Docter stelde bij de première het idee voor Inside Out gekregen te hebben toen hij naar zijn tienerdochter keek die last had van puberbuien. Disney heeft nog niet officieel gereageerd op de aanklacht.