’Verwaarloosde’ prins Laurent had moeilijke jeugd

In een interview met Politico vertelt prins Laurent dat hij zich in zijn jeugd slecht behandeld voelde. Zo zou hij op school flink hebben geworsteld met zijn dyslexie en had hij er veel moeite mee dat hij als Franstalige naar een Nederlandstalige school werd gestuurd. De jonge prins was dan ook het mikpunt van pesterijen op school.

Maar ook zijn thuissituatie zou volgens de prins niet ideaal zijn geweest. Laurent stelt dat zijn broer Filip meer aandacht en kansen kreeg dan hijzelf. Bovendien zouden zijn ouders, Albert en Paola, niet voldoende aanwezig zijn geweest. „Kinderen begrijpen dat niet”, aldus Laurent. „Dat hun oudere broer anders wordt behandeld. Daar stel je jezelf veel vragen bij.”