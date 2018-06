Dochter Andy van der Meijde haalt uit

Isabella vierde vrijdag haar verjaardag, maar heeft naar eigen zeggen niets van Andy gehoord en dat doet haar veel pijn. Op social media heeft ze een aantal jeugdfoto's van zichzelf en haar zusje Purple geplaatst. Daarbij schrijft ze: "Ik maakte deze collage om te laten zien dat we zijn opgegroeid zonder jou, met alleen de kracht van onze moeder, de sterkste vrouw ter wereld. Ik wil ervoor zorgen dat je begrijpt hoeveel je hebt gemist."

Vorige maand herenigde Andy zich met zijn dochters, nadat hij ze elf jaar niet gezien had. Volgens Isabella was dat een grote publiciteitsstunt. "Het geeft me een walgelijk gevoel dat mensen denken dat je een geweldige vader bent. Je wilde ons alleen maar zien om publiciteit te krijgen. Ik schrijf deze brief om de waarheid naar buiten te brengen. Het leven is geen film. Dingen verdwijnen niet met een handomdraai, mijn zus en ik ook niet niet, want wij zijn jouw dochters, zelfs als je doet alsof dat niet zo is. Nu weet ik wat je waard bent, 'papa'. Bedankt voor dat je er nooit was..."

Andy liet na de hereniging aan Privé weten dolblij te zijn. "Ik ben blij dat we een nieuwe start kunnen maken en dat ik de kans van ze krijg om een nieuwe start te maken. Ik wil echt een vader voor ze zijn, ze regelmatig opzoeken en verloren tijd inhalen. Zodat ze op school óók kunnen zeggen dat ze een papa hebben."