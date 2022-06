Queen Elizabeth wederom niet aanwezig bij Royal Ascot

Net als een dag eerder leidde het koppel de koninklijke optocht met koetsen waarmee elke racedag begint. Zij zaten samen in de voorste koets met Sir Tony Johnstone-Burt, de Master of the Household van Buckingham Palace. Dinsdag zaten Charles en Camilla nog samen in de koets met Peter Phillips, de zoon van prinses Anne. In het tweede rijtuig zaten onder anderen prins Edward en zijn vrouw Sophie. Ook prinses Beatrice en haar man Edoardo namen plaats in een van de koetsen.

Het is nog maar de vraag of de 96-jarige Elizabeth, die al langer met mobiliteitsproblemen kampt, dit jaar nog haar opwachting maakt op Royal Ascot. De paardenraces duren in totaal vijf dagen. Vorig jaar verscheen Elizabeth pas op de vijfde en laatste dag van het evenement.