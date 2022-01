Premium Het beste van De Telegraaf

Opnieuw met ’Luzia’ in de Royal Albert Hall Clown Eric Koller na twee onzekere jaren terug bij Cirque du Soleil

Door Colette Boegman Kopieer naar clipboard

Eric Koller: „Ik ben niet iemand die bij de pakken neer gaat zitten, maar ik kreeg het niet voor elkaar om bijvoorbeeld een nieuwe eigen theatershow te maken, zoals ik voor mijn Cirque-avontuur ook deed.” Ⓒ Miranda Koller

De Nederlandse clown Eric Koller heeft opnieuw een contract getekend bij Cirque du Soleil. De voorstelling Luzia gaat 13 januari in The Royal Albert Hall in Londen - de theaters in Engeland zijn open - in première. Koller: „Na een zware en confronterende periode lijkt het erop dat ik mijn droom kan voortzetten.”