’Makers The Crown denken na over langer vervolg’

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de serie zou stoppen voordat prins William en prins Harry opgegroeid zouden zijn. „Ik heb gehoord dat er bij Netflix wordt gepraat over de mogelijkheid of de serie nog kan worden verlengd”, aldus Scobie.

Eerder dit jaar bevestigde bedenker Peter Morgan dat er in ieder geval nog een vijfde en zesde seizoen komt. In het vooralsnog afsluitende seizoen moeten de royals vanaf 2001 worden gevolgd. Morgan stelde echter dat dat niet zou betekenen dat de actuele gebeurtenissen rondom prins Andrew en zijn vroegere vriend Jeffrey Epstein of de zogeheten Megxit van prins Harry en zijn vrouw Meghan voorbij zullen komen. „Het geeft ons alleen de mogelijkheid om dezelfde periode in groter detail te behandelen”, aldus Morgan.

Volgens Scobie betekent het dat de Britse koninklijke familie de borst nat kan maken. Het huidige vierde seizoen, die de driehoeksverhouding tussen prins Charles, prinses Diana en Camilla belicht, leverde Charles en Camilla veel kritiek op. Diana zou volgens veel kijkers nooit een eerlijke kans hebben gekregen, maar was zelf te jong en naïef om dat in te zien. Het feit dat prins Charles gepusht werd in een huwelijk dat hij van meet af aan niet zag zitten, is ook iets wat het koningshuis verweten wordt.