MOJO: afgeblazen festivalzomer is een regelrechte ramp

„Dit besluit is geen verrassing. Het voelt heel dubbel. Aan de ene kant hebben we nu duidelijkheid voor een langere periode maar het is wel heel vervelend”, reageert MOJO-directeur Ruben Brouwer tegenover BuzzE. „Het is nu echt definitief en we kunnen dat rustig een ramp noemen. Dat geldt voor de hele branche: leveranciers, poppodia, artiesten noem maar op.”

Brouwers eerste prioriteit is nu om met de overheid om de tafel te gaan om te praten voor extra steun. De extra financiële injectie van 300 miljoen euro voor culturele instellingen van minister Ingrid van Engelshoven is bijvoorbeeld totaal aan de popsector voorbij gegaan. „Daar krijgen wij helemaal niets van te zien”, zegt Brouwer. Er moet volgens hem dus iets gebeuren. „Het liefst zien we dat er een noodfonds komt voor de sector. Wij worden het langst getroffen met de huidige maatregelen.”

Winter

„Grote partijen hebben het misschien iets beter en redden het even maar de rest komt in grote problemen”, schetst Brouwer de situatie. „Kijk alleen maar naar Nederlandse artiesten. Veel mensen denken dat zij het wel even uit kunnen zingen maar het merendeel heeft het niet breed en is enorm afhankelijk van optredens. Zij gaan als het ware nu al de winter in. Tachtig procent van hun optredens doen ze in de zomer.”

Achter de schermen denkt MOJO wel na over alternatieven maar die zijn veelal lastig te realiseren in een anderhalvemetersamenleving. „Mensen in onze sector zijn creatief en kunnen vaak snel schakelen. Maar het is maar de vraag of concerten op 1,5 meter afstand van elkaar een goed idee is.”

Kaartjes voor een concerten of festivals blijven waarschijnlijk allemaal geldig tot de uitgestelde editie. „De organisaties gaan daar nog zelf invulling aan geven maar in principe blijven kaartjes geldig voor volgend jaar. Als mensen dan niet willen, kunnen ze een tegoed krijgen of alsnog hun geld terug.”

Festivals die bij de MOJO-familie horen, reageren teleurgesteld op het kabinetsbesluit.

North Sea Jazz

„Zojuist heeft de overheid in de strijd tegen het coronavirus het verbod op grootschalige evenementen verlengd”, schrijft de organisatie van North Sea Jazz. „Als gevolg daarvan zijn we helaas gedwongen ons festival te verplaatsen naar volgend jaar. Dit vinden we uiteraard ontzettend jammer, maar we scharen ons volledig achter de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het virus zo goed en snel mogelijk te stoppen.”

Lowlands

„Iedereen zag het al aankomen, maar nu is de kogel door de kerk”, begint de organisatie van Lowlands een bericht aan kaarthouders. „We balen daar net zo hard van als jullie, want iedereen had er onwijs veel zin in: de kaarten waren in no time uitverkocht, artiesten, kunstenaars, schrijvers, theatermakers, wetenschappers, foodies en crews waren geboekt en iedereen stond te popelen om naar Biddinghuizen te komen. Maar we kunnen niet anders: we’re in this together en iedereen begrijpt dat de maatregelen die door de overheid zijn getroffen nodig zijn. We kunnen nu alleen maar vooruitkijken en beloven je dat we van Lowlands 2021 een feest als nooit tevoren maken.”