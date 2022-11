Filmster Sean Penn alweer op bezoek bij Zelenski, geeft hem zijn Oscar

Dat schrijft Zelenski op Instagram. Sinds het uitbreken van de oorlog is het al de derde keer dat Penn op bezoek komt. In februari trok hij naar Kiev om een documentaire te filmen over de Russische invasie. Hij noemde de oorlog toen een „grote fout van Poetin.” Ook stak hij Zelenski een hart onder de riem door te zeggen dat hij onder de indruk was van de moed van het volk én de president. Tijdens zijn tweede bezoek in juni ging Penn verder met het filmen van zijn documentaire.

Bekijk ook: Sean Penn in Oekraïne voor docu over Russische invasie

In de video van Zelenksi dinsdag is te zien hoe Penn hem één van zijn twee Oscars geeft, waarvan hij er eentje in 2004 won voor zijn hoofdrol in de misdaadfilm Mystic River en de ander in 2009 voor zijn rol in Milk.

Tekst gaat verder onder het Instagrambericht

Als dank hiervoor overhandigt Zelenski een Orde van Verdienste aan Penn. „Bedankt voor deze oprechte steun en belangrijke bijdrage aan de popularisering van Oekraïne in de wereld!”

Walk of Brave

Naast de Orde van Verdienste krijgt Penn ook een plekje op de zogeheten Walk of Brave in Kiev, een speciale plek tegenover het parlementsgebouw waar alle politieke leiders of andere mensen die Oekraïne hebben gesteund in de Oorlog, worden geëerd.

„Naast de namen van vele wereldleiders die Oekraïne hebben geholpen tijdens de oorlog, is er nu ook een naamplaat van Sean Penn”, aldus Zelenski. „Hij bezocht Oekraïne op de eerste dag van de Russische invasie om de gebeurtenissen in ons land te documenteren en de wereld de waarheid te vertellen over de Russische agressie. Dergelijke steun voor Oekraïne en zijn bevolking is buitengewoon waardevol.”