Studieschuld afgelost dankzij verkoop wandtapijt ’Eigen schuld’

De illustrator wil met het imposante kleed een vuist maken tegen het leenstelsel. Veldhuis studeerde zelf af in 2021, met een schuld van €45.879,40. Die ’eigen schuld’ bepaalde de waarde van zijn kunstwerk: alleen voor dit bedrag zou hij het tapijt verkopen. En dat is gelukt!

Sprakeloos

Veldhuis kan het nog steeds nauwelijks bevatten. „Dankzij de kopers is mijn studieschuld nu - symbolisch - afbetaald. Dit is natuurlijk waarop ik had gehoopt, maar toen ik het nieuws hoorde was ik echt sprakeloos. Het voelt nog altijd erg onwerkelijk.”

De kopers zijn Joke van Veen en Jaap Versteegh. „We hebben het wandkleed in de eerste plaats gekocht, omdat we het een goed kunstwerk vinden”, vertelt Versteegh. „Het is vernieuwend en beeldend sterk. Daarnaast spreekt de sociaal-maatschappelijke thematiek van het werk - de gevolgen van een studieschuld en het sociale leenstelsel - ons sterk aan. Deze thematiek ligt ook ten grondslag aan de door ons opgerichte Galatea Foundation waarmee we gevluchte kunstenaars in Nederland ondersteunen.”

Zo is de Galatea Foundation initiatiefnemer van de Galatea Kunstprijs. Deze tentoonstelling en stimuleringsprijs, die momenteel ook te zien is in het Dordrechts Museum, is bedoeld voor statushouders met een recent verleden als vluchteling.

Onder de aandacht houden

Veldhuis: „Ik ben onder de indruk van hun betrokkenheid bij de samenleving en hun passie voor wat ze doen. Een reden voor mij om mijn werk aan Joke en Jaap te verkopen. Ook speelt mee dat zij met mij willen kijken naar toekomstige expositieruimtes waar we met dit wandtapijt het verhaal van de leengeneratie onder de aandacht kunnen blijven houden. Want de discussie over deze problematiek moeten we blijven voeren.”

Het echtpaar koopt Eigen schuld niet voor zichzelf, maar geeft het in langdurig bruikleen aan het museum. „We zijn heel blij voor de kunstenaar en kopers en uitermate dankbaar dat dit bijzondere werk in bruikleen wordt toegevoegd aan onze collectie”, zegt Femke Hameetman, artistiek directeur van het Dordrechts Museum. „We zien ernaar uit om het werk te delen met ons museumpubliek. We onderzoeken of we het ook in een van de publieke gebouwen van de gemeente Dordrecht kunnen tonen, omdat het ook daar veel mensen aan het denken zou kunnen zetten over dit onderwerp.”

Lange traditie

Met Eigen schuld vraagt Mart Veldhuis (1991) aandacht voor een probleem dat veel in het nieuws voorbij komt: de torenhoge schuld die studenten de afgelopen jaren opbouwden door het leenstelsel uit 2015. Dit jaar wordt dat systeem weer afgeschaft, maar talloze jongeren zijn erdoor gedupeerd. Het ambachtelijk geweven tapijt van Veldhuis laat zich ’lezen’ als een stripverhaal. Het past in een lange traditie: op wandtapijten zijn door de eeuwen heen vaak verhalen uitgebeeld en actuele kwesties aangekaart.

Eigen schuld is nog t/m 25 juni te zien in het Dordrechts Museum en reist vervolgens door naar De Balie in Amsterdam, Museum de Fundatie in Zwolle en Museum JAN in Amstelveen.