Koning Albert. Ⓒ Getty Images

Na jaren van ontkenning heeft de Belgische koning Albert, weliswaar na een verplicht dna-onderzoek, dan eindelijk toegegeven de vader te zijn van Delphine Boël. Heel ongewoon is dat overigens niet in koninklijke kringen... Ook deze royals verwekten een of meerdere buitenechtelijke kinderen.