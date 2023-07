Snoop Dogg zegt concerten af vanwege Hollywood-stakingen

De 51-jarige Snoop Dogg zegt solidair te zijn „met al onze broeders en zusters” bij vakbonden WGA en SAG-AFTRA. Hij hoopt dat de onderhandelingen over een beter loon voor scriptschrijvers en acteurs snel worden hervat. Eerder verplaatste Snoop Dogg zijn twee shows al van juni naar oktober.

Scenarioschrijvers in Hollywood legden in mei voor het eerst in vijftien jaar tijd het werk neer, nadat de schrijversbond na weken onderhandelen met studio’s en streamingdiensten niet tot een akkoord kwam. Vorige week kwam daar de staking van acteurs bovenop.