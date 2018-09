Yoko Ono brengt meer lp's opnieuw uit

Volgens Rolling Stone zijn het albums die begin jaren zeventig werden uitgebracht.

Het gaat om het album Fly uit 1971 en Approximately Infinite Universe en Feeling The Space uit 1973. Fans kijken vooral uit naar de rerelease van het dubbelalbum Fly. Daarop staat de song Don’t Worry, Kyoko (Mummy’s Only Looking For Her Hand in The Snow). Naast John Lennon doen ook Eric Clapton, de Duitse toetsenist Klaus Voormann en ex-Beatle Ringo Starr mee.

De lp’s zijn half juli te koop en komen dan ook digitaal beschikbaar. De vinyluitgaven krijgen de originele verpakking mee. Naast de hoezen krijgt de koper ook de bijbehorende posters, ansichtkaarten en andere props die bij de albums horen.

De lp’s maken deel uit van het grote re-issue project van Yoko. Eerder verschenen al drie albums van John en Yoko. Dat waren Unfinished Music No. 1: Two Virgins uit 1968, Unfinished Music No. 2: Life with the Lions van een jaar later en Plastic Ono Band uit 1970. Daarop staan de klassiekers Working Class Hero en Mother. Uiteindelijk zullen alle albums van Yoko heruitgegeven worden.