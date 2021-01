Rowan Atkinson: cancelcultuur is als een middeleeuwse meute

„Het probleem dat we online hebben is dat een algoritme bepaalt wat wij zien, wat zorgt voor een simplistische, binaire kijk op de maatschappij”, zegt hij in gesprek met Radio Times. „Het wordt dan een kwestie van: je bent voor ons of je bent tegen ons. En als je tegen ons bent, word je gecanceld.”

De acteur vindt het belangrijk dat mensen openstaan voor meerdere meningen. „Maar wat we nu hebben is het digitale equivalent van een middeleeuwse meute die door de straten trekt op zoek naar iemand om op de brandstapel te gooien. Dat is beangstigend voor iemand die slachtoffer is van die meute en dat maakt mij bang voor de toekomst.”