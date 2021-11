Spotify verwijdert afspeelfunctie na oproep Adele

„Dit was het enige verzoek dat ik had in onze steeds veranderende industrie”, reageert Adele via Twitter op het nieuws dat de shuffle-optie is verwijderd bij albums. „We maken onze albums niet zonder reden met zo veel zorg en denken ook niet voor niets na over de liedjesvolgorde. Onze kunst vertelt een verhaal en die verhalen moeten beluisterd worden zoals ze zijn bedoeld. Bedankt voor het luisteren, Spotify.” De muziekdienst reageerde vervolgens op de zangeres met „alles voor jou”.

Overigens is het nog steeds niet onmogelijk om de nummers van een album in willekeurige volgorde af te spelen. Het is weliswaar geen optie meer bij het album, maar na het aanklikken van een willekeurig nummer is de optie weer wel zichtbaar. Op de vraag waarom dat zo is, heeft Spotify nog niet gereageerd.

Adele’s album 30 verscheen afgelopen vrijdag en is haar eerste plaat in zes jaar tijd. Adele zelf spreekt van haar meest persoonlijke album ooit. Ook popjournalist bij De Telegraaf, Bart Weijlaars, is onder de indruk van de plaat. „Met een stem als die van haar is het ergens zaak maar gewoon te gaan zingen, waaróver is niet eens het belangrijkst. Maar dat het hier gaat over échte pijn, over écht verdriet, maakt opgeteld bij de moeilijke muzikale verrassingen het verschil tussen een goede plaat en een geweldige.