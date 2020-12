Deze kerstkaart sturen Cambridges naar zorgpersoneel

Op de foto poseren de hertog en hertogin van Cambridge met hun kinderen prins George (7), prinses Charlotte (5) en prins Louis (2). De jongste steelt al schaterend de show tussen zijn oudere broer en zus.

Het is niet bekend wanneer de foto is genomen en het beeld is ook nog niet officieel vrijgegeven door Kensington Palace. Een van de geadresseerden zette de kaart online. „Aan al het geweldige personeel van NHS”, staat erop. „We wensen jullie een gelukkig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.”

De kaart lekt uit een dag nadat William en Catherine voor het eerst samen met hun kinderen over de rode loper liepen. Dat deden ze vrijdag bij het London Palladium, waar ze gingen kijken naar een speciale show die werd opgevoerd om essentiële werkers en hun families te bedanken voor hun grote inzet dit jaar.