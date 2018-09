Sponsoren trekken zich terug vanwege 'vermoorde' Trump

Daarom hebben Delta Air en Bank of America hun financiële steun aan het gezelschap ingetrokken.

Dat meldt CNN maandag. Onder meer Fox News had felle kritiek op The Public Theater geuit vanwege deze interpretatie van de rol. Het stuk is te zien in het kader van de reeks Free Shakespeare in the Park, een jaarlijks terugkerende zomertraditie in Central Park in New York.

“Deze grafische interpretatie van het stuk is niet in overeenstemming met de normen en waarden van Delta Air Lines”, liet de luchtvaartmaatschappij weten in een verklaring. “Het gezelschap heeft een grens overschreden op het gebied van goede smaak.” Ook de Bank of America, al elf jaar sponsor van het project, liet weten af te haken. “Deze interpretatie van het stuk heeft ons geschokt en beledigd”, meldde de bank.

Slavisch accent

Het stuk van Shakespeare vertelt over het complot tegen de Romeinse politicus, de moord en de nasleep van deze gebeurtenis. Julius Caesar is in de moderne versie geen machtswellustige Romein in een toga, maar een blonde Amerikaan in een pak. Zijn vrouw spreekt met een Slavisch accent, net als ‘First Lady’ Melania Trump.

Op Twitter hebben zowel het stuk als het terugtrekken van de twee grote concerns geleid tot veel boze reacties. Veel gebruikers van sociale media vinden Delta Air en de Bank of America "laf".