Medewerkers Mission: Impossible 7 nemen ontslag na tirade Cruise

Tenminste vijf werknemers zouden zijn opgestapt na Toms woede-uitbarsting, die ontstond door de nalatigheid van het naleven van de coronamaatregelen op de set. Wie er precies zijn vertrokken, en welke positie zij bekleden, is niet bekend.

Cruise was razend en schreeuwde de crew toe ’dat ze eruit zouden vliegen’, mocht hij hen nog een keer betrappen op het niet dragen van een mondkapje, afstand houden of andere beleidsregels. „De filmindustrie heeft het ontzettend moeilijk en wij zijn een van de weinige films die nu gemaakt kan worden. Pak in godsnaam je verantwoordelijkheid! Er zijn zoveel collega’s uit ons vak die geen werk meer hebben, geen eten meer kunnen kopen of kunnen sparen om hun kind te laten studeren.”

Veel collega’s van Tom hebben alle begrip voor zijn uitbarsting. Onder meer George Clooney en Whoopi Goldberg waren het volledig met hem eens. „Tom heeft gewoon gelijk in wat hij zegt en wat hij van zijn crew vraagt. Draag in godsnaam een mondkapje, hoe moeilijk is dat? Misschien had hij het op een iets rustigere toon kunnen zeggen, maar we zijn er niet bij geweest. Het kan heel goed zijn dat hij dit al eerder op een aardigere manier heeft gevraagd en dat hij er nu klaar mee was. Feit blijft dat hij zorgt voor zijn collega’s en het coronavirus serieus neemt. Dat zouden meer mensen moeten doen.”

Ook op sociale media krijgt Cruise bijval na het opstappen van zijn collega’s. „Heel goed, ga maar weg. Er zijn heel veel mensen die dolgraag jouw baan willen overnemen en geen enkel probleem hebben met het naleven van gezondheidsmaatregelen. Als je denkt dat je boven de wet kunt staan, moet je lekker een andere baan zoeken. Tom Cruise probeert mensen juist door te kunnen laten werken en als je je niet wilt schikken naar de regels, dan kun je inderdaad beter je heil ergens anders zoeken”, aldus een volger.