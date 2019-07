’Adele plant vrijgezellenfeestje Jennifer Lawrence’

„Het is allemaal nog supergeheim op het moment, maar de gasten hebben uitnodigingen gekregen”, meldt een bron van The Sun. „Het lijkt erop dat het nogal een wilde bedoening gaat worden. Jennifer houdt wel van een feestje, dus alles is mogelijk die dag.”

De krant weet verder te melden dat organisator Adele – die sinds een tijdje zelf als vrijgezel door het even gaat – de privacy van de gasten, onder wie Kris Jenner en Kim Kardashian, wil garanderen en daarom sociale media verbiedt en filmen ontmoedigt. Wanneer de bachelorette van Jennifer gaat plaatsvinden, is niet bekend.