Koreaanse acteur (27) overleden

Die laat in een verklaring weten: „Het is hartverscheurend om het trieste nieuws te moeten brengen aan iedereen die zoveel liefde en steun heeft betuigd.”

Op zijn laatste dag postte Cha een foto van hemzelf op Instagram waarbij hij schreef: ’Iedereen, kijk uit’, vergezeld van een sneeuwpop. Fans speculeren over de doodsoorzaak, omdat het goed met hem leek te gaan.

Cha is sinds een paar jaar een beroemdheid in Zuid-Korea. Hij was lid van de acteursgroep Surprise U en speelde in drama’s als The Banker en Miss Independent Ji Eun 2. Ook speelde hij in het drama Love With Flaws.

Hij is de derde jonge Zuid-Koreaanse artiest die de afgelopen drie maanden is overleden.