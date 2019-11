Vertoning van lhbt-film leidt tot protesten in Georgië

De politie wist te voorkomen dat de demonstranten het theater binnen wisten te dringen, melden Georgische media. De demonstratie was een initiatief van de extreemrechtse ’Georgian March’, een groepering die de conservatieve waarden in het land wil beschermen. Zij vinden dat de ’zondige film’ de Georgische normen en tradities bezoedelt.

De film van de Georgische regisseur Levan Akin, die de film grotendeels in het geheim in Tbilisi draaide, vertelt over een jonge Georgische danser die erachter komt dat hij op mannen valt. Het dansen helpt hem zijn onderdrukte emoties tot uiting te brengen, tot zich een nieuwe student op de academie meldt waar hij hopeloos verliefd op wordt. De film beleefde eerder dit jaar de wereldpremière op het festival van Cannes en kreeg lovende recensies.

Oscars

„Het is heel goed mogelijk om zielsveel van je land, cultuur en vlag te houden en tóch open te staan voor immigratie of homorechten”, stelde Akin deze week in NRC. „De film is niet alleen een pleidooi voor verandering, maar óók en vooral een eerbetoon aan de cultuur van het land.”

And Then We Danced is de Zweedse inzending voor de Oscars dit jaar. De film draait vanaf deze week ook in de Nederlandse bioscopen en kwam binnen op plek 14 in de lijst met best bezochte films, een prima verdienste voor een kleine Georgische art house-productie.