Rooney Mara en Joaquin Phoenix samen in nieuwe film

Het is niet de eerste keer dat Mara en Phoenix het witte doek met elkaar delen. De acteurs leerden elkaar kennen tijdens de opnames van Her uit 2014 en hadden de hoofdrollen in Mary Magdalene uit 2018. Phoenix werkte al eerder samen met Ramsay, zij regisseerde hem in de thriller You Were Never Really Here die in 2017 uitkwam.

Phoenix en Mara zijn altijd vrij gesloten over hun privéleven. In september maakte de regisseur van een documentaire waaraan Phoenix had meegewerkt per ongeluk bekend dat de twee onlangs een zoon hadden gekregen en dat het jongetje de naam River had gekregen, naar de broer van Phoenix. River Phoenix was een succesvolle jonge acteur. Op zijn achttiende was hij een van de jongste Oscargenomineerden ooit, voor zijn werk in Running on Empty. Hij kreeg ook veel lof voor zijn rol in My Own Private Idaho uit 1991. De acteur overleed in 1993 op zijn 23e aan een overdosis drugs.