Harry en Meghan doneren tv-geld van bruiloft aan goede doel

Een recent gesprek met de aartsbisschop van Canterbury heeft Harry en Meghan ertoe gezet om geld te doneren aan Feeding Britain, een organisatie die zich inzet om ervoor te zorgen dat niemand in Groot-Brittannië honger hoeft te lijden. „Ze waren onder de indruk van wat Feeding Britain doet om mensen te steunen tijdens de coronacrisis”, laat een woordvoerder van het stel weten.

De donatie heeft voor Harry en Meghan ook een persoonlijk tintje. „Ze hebben in het bijzonder warme herinneringen van hun bezoek aan de lokale supermarkt in Birkenhead, met name aan alle medewerkers die anderen hielpen. Ze zijn blij dat het geld aan zo’n goede instantie gedoneerd kan worden.”

Omdat de scholen in Groot-Brittannië voorlopig gesloten moeten blijven in verband met het coronavirus, missen veel kinderen de maaltijden die zij iedere dag op school nuttigen. De directeur van Feeding Britain, Andrew Forsey, is daarom verheugd met de gulle gift van Harry en Meghan. „We zijn ontzettend dankbaar voor deze fantastische steun die er voor zal zorgen dat wij ons werk kunnen blijven doen tot de scholen weer opengaan. Tot die tijd zullen we tienduizenden kinderen iedere dag van ontbijt, lunch en avondeten blijven voorzien.”