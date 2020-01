Wendy Williams maakt live op tv ’hazenlip’ Joaquin Phoenix belachelijk

In haar talkshow roemt Wendy de looks van Joaquin. Ze vindt de acteur ontzettend aantrekkelijk en is vooral ondersteboven van zijn ogen, neus én - zoals ze het zelf noemt - ’hazenlip-litteken’. Terwijl ze over het litteken dat de acteur boven zijn neus heeft spreekt, trekt ze met haar vinger haar lip omhoog.

Op sociale media zijn mensen niet te spreken over de actie van Wendy. Er wordt zelfs opgeroepen tot een boycot van haar talkshow. Dit is vast niet onopgemerkt gebleven bij de personality, want woensdag biedt ze op Twitter haar verontschuldigingen aan. Op het sociale platform schrijft Wendy van plan te zijn geld te doneren aan organisaties die mensen behandelen met schisis, in de volksmond ook wel hazenlip genoemd.

Joaquin heeft nog niet op het voorval gereageerd. Overigens heeft de acteur zelf nooit bevestigd schisis te hebben.