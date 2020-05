Johnny de Mol en Anouk in quarantaine met ex Anouk en partner

„Zes weken woonden wij met z’n zevenen bij elkaar onder één dak om deze nare coronatijd wat aangenamer te maken”, schrijft Anouk op Instagram bij een tekening van haar dochtertje waarop zeven hoofden te zien zijn.

Volgens Anouk is er dan ook een droom uitgekomen van Kiki. „Daarmee kwam ook een langgekoesterde droom van Kiki uit! Het was een quarantaine om nooit te vergeten, heel dankbaar dat wij 1 grote familie zijn.”

Anouk schrijft op het sociale medium dat ze 2,5 jaar samen was met haar ex-vriend Co. In 2018 trouwde ze met Johnny. Samen hebben ze twee zoontjes: Johnny Jr. en Fender.