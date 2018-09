Harry haalt nat pak in Sydney

De prins nam uitgebreid de tijd voor de Australische bevolking en stond zo'n twintig minuten in de stromende regen met hen te praten en te poseren voor foto's. Later gaf hij in het bijzijn van premier Malcolm Turnbell in de haven van de stad een speech. "De Invictus Games laten ons zien dat het mogelijk is om tegenspoed te overwinnen, dat het onmogelijke mogelijk is", aldus Harry. "Ik weet zeker dat velen in dit land de Invictus Games zullen omarmen en steunen."

In zijn toespraak kwam Harry ook nog kort terug op de aanslag in Londen van afgelopen weekend, waarbij één Australiër om het leven kwam. "Australiërs zijn een belangrijk onderdeel van het leven in Londen en daar worden we aan herinnerd in goede en in slechte tijden. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, hun vrienden en familie."

Ruime sop

Harry sprak daarna met de sporters van de Australische ploeg en hun familie. Ook koos hij het ruime sop door aan boord te stappen van een zeilboot. De prins maakte daarmee bekend dat zeilen vanaf volgend jaar ook onderdeel is van het sportevenement. Ook bracht hij bezoekjes aan demonstraties van het rolstoelbasketbal en het zitvolleybal.

Het duurt woensdag nog precies vijfhonderd dagen tot de Invictus Games van start gaan. De vierde editie van de door de prins bedachte sportwedstrijden voor gewond geraakte oorlogsveteranen vindt volgend jaar plaats in oktober.