105.000 kijkers voor herdenkingsprogramma Huub Oosterhuis

De teksten van de componist en theoloog zijn voor veel mensen van grote betekenis, stelde omroep KRO-NCRV vooraf. In het programma deelden vrienden en kerkelijke coryfeeën een persoonlijk verhaal bij een lied van Oosterhuis. Daarnaast werden er liedjes van hem uitgevoerd door de Petrus-band. De uitzending had als titel Blijf Zingen, wat een van de motto’s van Oosterhuis was.

Oosterhuis, de vader van Trijntje en Tjeerd Oosterhuis, overleed vorige week zondag op 89-jarige leeftijd. Zaterdag vond in besloten kring de uitvaart van de componist plaats in de Westerkerk in Amsterdam. Daarbij waren behalve bekende gasten als presentator Robert ten Brink en zanger Frank Boeijen, ook enkele leden van de koninklijke familie aanwezig.