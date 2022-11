Jacht op Harvey Weinstein in thriller ’She said’

Wat: drama

Regie: Maria Schrader

Met: Carey Mulligan, Zoe Kazan

Carey Mulligan en Zoe Kazan spelen de twee reporters van de New York Times, die met hun werk aan de wieg stonden van een wereldwijde maatschappelijke bewustwording. Al vraagt Twohey (Mulligan) zich tijdens hun onderzoek soms vertwijfeld af of wat zij doen wel enig verschil zal maken. Want werd Donald Trump ook niet gewoon verkozen, ondanks haar reportages over zijn hondse gedrag ten opzichte van vrouwen?

Regisseur Maria Schrader geeft Twohey en haar collega een persoonlijke achtergrond die voor een deel hun vasthoudendheid verklaart. Ze zijn moeders van dochters die een betere wereld verdienen dan een waar mannen ongestraft hun macht misbruiken en seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen vertonen. Want al snel wordt duidelijk dat de wandaden van filmproducent Harvey Weinstein die de verslaggevers op het spoor zijn – van intimidatie en aanranding tot zelfs verkrachting van actrices en medewerksters – niet op zichzelf staan. Een heel systeem van wegkijken, monddood maken en vergoelijken houdt Weinsteins gedrag - en dat van veel anderen met macht - in stand. In de filmwereld en ver daarbuiten.

In de traditie van net wat betere films als All the president’s men (over Watergate) en Spotlight (over structureel seksueel misbruik in de katholieke kerk) laat She said intussen vooral ook het journalistieke handwerk zien: het zoeken naar verbanden en bronnen, het checken van informatie, het overtuigen van mensen om met naam en toenaam hun verhaal te doen. Inhoudelijk opwindend, zeker voor wie bovenmatig geïnteresseerd is in Hollywood. Toch blijft dat proces, hoe vakkundig geacteerd en geregisseerd ook, maar beperkt filmisch.

Uitzondering vormen de indringende getuigenissen van slachtoffers, waarbij actrice Ashley Judd zichzelf speelt. Terwijl de originele audio-opname van één van Weinsteins intimidatiepraktijken - geïllustreerd met claustrofobische opnamen van eindeloze gangen in een luxe hotel - misschien nog wel harder binnenkomt.

✭✭✭ 1/2 (3,5 uit 5)