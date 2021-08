Ex-prinses Tessy van Luxemburg bevallen van een zoon

„Frank, onze kinderen en ik zijn blij om aan te kondigen dat onze kleine er is. Theodor is gezond en een heel actief mannetje”, schrijft Tessy. „We zijn in de wolken.” Ook deelde ze een foto waarop zij en haar man Frank te zien zijn met het kindje.

Tessy was ruim tien jaar getrouwd met Louis, de derde zoon van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa. In 2017 werd bekend dat het stel ging scheiden. Tessy leverde hiermee al haar koninklijke titels in. In juli trouwde ze met de Zwitserse zakenman Frank Floessel. Tessy kreeg met Louis drie kinderen, Gabriel (15), Noah (14) en Noé (13).