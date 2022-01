Jurylid Marianne van Wijnkoop: bij X Factor nooit iets gezien

„Er is volgens mij nooit iets gebeurd wat ik had kunnen zien. In mijn idee is het nooit gebeurd, maar ja je weet het niet”, aldus de 76-jarige Van Wijnkoop, die destijds ook ’nooit iets heeft gehoord’ over protocollen daarvoor.

Dat het achter de schermen bij The voice wel meermaals mis is gegaan, verbaast de actrice toch niet. Als een van de redenen haalt ze als voorbeeld aan dat tijdens opnames van de serie Vrouwenvleugel, waar ze als uitvoerend producent voor werkte, tussen medewerkers „heel wat werd afgefriemeld.” Al gebeurde dat volgens Van Wijnkoop wel met wederzijds goedvinden. „Maar daar moeten mensen van geweten hebben.”

IJskoud

De reactie van The voice-bedenker John de Mol, en vooral ’zijn gebrek aan empathie voor de vermeende slachtoffers’, vond ze ’ijskoud’ en ze kreeg er ’de rillingen’ van. „Dit is wel jouw kind en jouw grote ding. Hoe kan het dat je daar niet ontzettend geëmotioneerd van bent?”

Vorige week zaterdag werd bekend dat het huidige seizoen van The voice of Holland is stilgelegd vanwege berichten over ongewenst gedrag achter de schermen. Deze werden aan het licht gebracht door het BnnVara-programma Boos van Tim Hofman.

In de aflevering die donderdag te zien was, worden bandleider Jeroen Rietbergen, coaches Ali B en Marco Borsato en een regisseur van het programma door meerdere vrouwen beschuldigd van wangedrag. Producent ITV en RTL laten een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de beschuldigingen.