Oorlog tussen prinses en sjeik naar hoogtepunt

Geflankeerd door haar sterrenadvocaat Fiona Shackleton, verlaat prinses Haya (rechts) de Londense rechtbank. Ⓒ AFP

Londen Met de verhalen van Duizend-en-een-nacht heeft de juridische strijd tussen prinses Haya en haar echtgenoot sjeik Mohammed bin Rashid al Maktoum, de puissant rijke heerser van Dubai, niets te maken. Het is meer een van de gruwelsprookjes van de gebroeders Grimm die zich voor de ogen van Londenaren afspeelt. Dinsdag was in ieder geval prinses Haya bint Al Hussein aanwezig bij het Londense Hooggerechtshof.