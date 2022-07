Kensington brengt laatste ’album’ met frontman Eloi Youssef uit

Het album zal op 26 augustus beschikbaar zijn als stream, download, maar verschijnt ook op cd en lp. „Een verzameling nummers van een discografie waar we erg trots op zijn. Dit is onze laatste release in deze formatie en een viering van alles wat we de afgelopen zeventien jaar samen hebben gecreëerd”, aldus de band.

In november vorig jaar maakte Kensington bekend dat frontman Eloi Youssef de band gaat verlaten. „Er is geen ruzie of onenigheid, maar wel een verschil in toekomstvisie”, aldus de band, die verder bestaat uit Jan Haker, Casper Starreveld en Niles Vandenberg. De laatste zes concerten van de band in de huidige formatie staan gepland op 27 en 30 augustus en 1, 2, 3 en 4 september in de Ziggo Dome.