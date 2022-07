Hazes-musical voor de laatste keer opgevoerd: ’Het is tijd, de hoogste tijd’

„Het is tijd, de hoogste tijd..”, zo blikte hoofdrolspeler Martijn Fischer met de bekende woorden uit het gelijknamige Hazes-liedje eerder op zondag vooruit op Instagram. „Genoten van en met alle lieve mensen!”

Ook actrice Roosmarijn Luyten, die de rol van Rachel Hazes speelde, liet van zich horen. „Wij lossen nog 1 keer in rook op en dan is het gedaan”, schreef ze bij een foto van haar en Fischer. „Nu volgen allemaal melancholisch sentimentele grote gevoelens maar die zal ik lekker voor me houden.”

Hij Gelooft in Mij gaat over het leven van volkszanger André Hazes senior, de verhouding van Hazes tot Rachel en de liefde voor zijn stad Amsterdam. De voorstelling was eerder van 2012 tot 2015 te zien in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Begin dit jaar keerde het stuk terug en toerde de musical langs alle grote Nederlandse theaters.