Dave en Donny Roelvink halen motorrijbewijs

Donny mocht als eerste afrijden en sprak zichzelf vooraf moed in, zo is te zien op een filmpje in Instagram Stories. „Ik ben nerveus in één keer, maar het komt goed. Het is mooi weer, daar kan het niet aan liggen”, aldus de 23-jarige zoon van Dries Roelvink.

Korte tijd later deelt Donny het blijde nieuws dat hij geslaagd is en filmt hij zijn vier jaar oudere broer. „Het komt goed jongen, ik heb vertrouwen in je”, zegt hij terwijl Dave wegrijdt voor zijn examen. Ook die volbrengt het examen met succes.