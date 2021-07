Demi Lovato onder de indruk van cover Davina Michelle

Demi deelde in hun Instagram Stories een fragment van de cover van de Nederlandse zangeres. De artiest is vooral onder de indruk van de verschillende noten die Davina snel achter elkaar laat horen. Die zou Demi wel willen ’lenen’.

Voor Davina is het niet de eerste keer dat een internationale ster haar werk ziet. De zangeres, die vaker covers opneemt, zong in 2017 What About Us van Pink. De video kwam bij de Amerikaanse zangeres terecht en die noemde de versie zelfs beter dan haar eigen opname. Davina werd daarom ook gevraagd om in het voorprogramma te staan van Pink tijdens haar concert op het Malieveld in Den Haag.