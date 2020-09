‘Bang dat dynamiek VI is aangetast’

In de nieuwe podcast blikken Eline Verburg en Daphne van Rossum van de RTV-redactie terug op de dramatisch lage kijkcijfers van Jinek. Is er al sprake van het Twan Huys-effect? Van Rossum sprak met een van de slachtoffers uit de nieuwe documentaire Surviving Jeffrey Epstein en het 11-jarige topmodel Summer de Snoo schittert in een driedelige serie op Videoland, Picture Perfect. Is de kritiek op haar leven en haar ouders terecht?

Luister de eerste aflevering van De cultuur en media podcast hier of hieronder.