Thaise regering: Facebook is erg ongehoorzaam

Dat zegt minister Puttipong Punnakan van Digitale zaken. Zijn ministerie heeft 4676 zulke verzoeken ingediend en tot nu heeft Facebook ’slechts’ 1316 keer gereageerd. Dat gebeurde bijvoorbeeld maandag toen de met een miljoen volgers zeer populaire groep ’Koninklijke Marktplaats’ werd geblokkeerd.

Het ministerie heeft zeer ruime opvattingen over wat wel of niet kan worden gedeeld. Materiaal dat kritisch is over de monarchie of groepen waarin de monarchie wordt besproken, zijn per definitie gevaarlijk en strafbaar volgens onder meer de wet op majesteitsschennis, staatsveiligheid en cybercriminaliteit. De in april opgezette digitale ’marktplaats’ zou volgens de overheid ’valse informatie delen, de nationale veiligheid in gevaar brengen en het publiek in verwarring brengen’.

Facebook kreeg op 10 augustus het bevel om binnen vijftien dagen de groep voor Thaise gebruikers te blokkeren. Anders zou het internetbedrijf vervolgd worden op basis van de Computer Crime Act. In een verklaring liet Facebook weten geen andere keuze te hebben dan de wet op te volgen, hetgeen tot scherpe veroordelingen leidde van mensenrechtenorganisaties. Pavin Chachavalpongpun, die de ’marktplaats’ had opgezet en in zelf gekozen ballingschap in Japan verblijft, veroordeelde Facebook eveneens. Dat werkt volgens hem samen met het ’autoritaire regime om democratie te hinderen’.

Facebook liet dinsdag weten naar wegen te zoeken om de strenge Thaise bepalingen aan te vechten omdat die het bedrijf ook economisch schaden. De ’marktplaats’, waar ook het koningshuis wordt besproken, was ook weer gereïncarneerd en onder een andere vorm terug op Facebook, met meteen al een half miljoen volgers. Dat betekent dat het ministerie weer een nieuwe procedure moet beginnen.