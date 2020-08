Lance Bass en echtgenoot op zoek naar nieuwe draagmoeder

„We zitten nu ruim 2,5 jaar in dit proces en steeds zijn er nieuwe hordes die we moeten nemen. We hebben nu een ei-donor, maar geen draagmoeder. En door het coronavirus staan die ook niet in de rij: veel vrouwen vinden het geen prettig idee om zwanger te raken tijdens deze periode, vanwege de quarantaine-regels in Amerika”, aldus Lance.

De voormalig N*Sync zanger en zijn man hebben er inmiddels 9 IVF rondes op zitten, zonder succes tot dusver. „De kans dat het niet goed uitpakt bij IVF is groot, dat weet je van te voren. Maar het blijft natuurlijk steeds een teleurstelling. Daarom is het fijn om zoveel steun van lotgenoten te krijgen, die door datzelfde proces zijn gegaan.”

Lance hoopt dat de tiende poging wèl slaagt, als er een nieuwe draagmoeder gevonden is. „Ik probeer positief te blijven. Het liefst zouden we een kindje van onszelf hebben, maar als dat ons niet gegeven is dan zijn er andere mogelijkheden, zoals adoptie. En dat is iets waar ik ook open voor sta.”