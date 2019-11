Gedoe om muzieklabel Ali B

„Deze uitkomst had ik wel verwacht, maar niet zo snel”, zegt Karim Aachboun, juridisch adviseur en woordvoerder van Music#MeToo. „Warner handelde heel snel en zei de samenwerking per direct op. Dat is niet niks. Er zijn wereldwijd drie grote labels – Warner, Universal en Sony – en een van die drie zegt geen zaken meer met SPEC te willen doen. Dat is best een statement.”

Een bron binnen Warner Music ontkent met klem dat de samenwerking met muzieklabel TRIFECTA is opgezegd vanwege de door stichting Music#MeToo aangevoerde redenen. ,,Niet dat iemand dat wat aan gaat, maar dat was een puur commerciële beslissing.”

Leugens

De samenwerking met managementbureau SPEC is zelfs helemaal niet opgezegd, aldus de bron. ,,Zie bijvoorbeeld de deal die vandaag getekend is tussen Warner Music en Glen Faria, die daar onder contract staat.”

De bron zegt dat de zaken zo bovendien ook besproken zijn in gesprek met stichting Music#MeToo en dat zij willens en wetens binnen een uur naar buiten getreden zijn met ,,onwaarheden, onjuistheden en leugens. Terwijl het nog wel een gesprek was achter gesloten deuren.”

Seksistisch

De stichting ging met verschillende labels in gesprek over vrouwonvriendelijk gedrag en discriminatie. Niet de songteksten van rappers als Boef zijn het probleem, die vallen onder de artistieke vrijheid van de artiesten. Het gaat Music#MeToo om seksistische uitspraken en gedragingen van de rappers buiten hun muziek. Zo maakte Boef vrouwen uit voor kechs (Marokkaans voor hoeren) en zei hij in een van zijn vlogs tegen een agent: ’Ik neuk je dochter’.

Music#MeToo ging ook in gesprek met Universal, dat samenwerkt met het Nederlandse Top Notch. „Dat gesprek verliep stroef”, zegt Aachboun. „Het leek erop dat de labels hun eigen code of conduct niet eens kennen.” Top Notch-artiest Frenna is, als lid van de Haagse groep SFB, in 2017 in Suriname schuldig bevonden aan seks met een minderjarige.

#MeToo

„We maakten de vergelijking met R. Kelly en Kevin Spacey. Beiden zijn enkel beschuldigd en niet veroordeeld, maar de aantijgingen hebben grote gevolgen gehad voor hun carrière.” Wat de stichting betreft is ook voor Frenna de kous nog niet af, overwogen wordt een rechtszaak in de Verenigde Staten aan te spannen tegen de rapper vanwege zijn misdragingen. Music#MeToo stelde Universal en TopNotch ook vragen over Broederliefde, nadat Emms ’Hamas Hamas Joden aan het gas’ riep. „De stichting komt niet alleen voor vrouwen op.”

De stichting Music#MeToo is begin dit jaar opgericht en heeft als doel slachtoffers van seksueel misbruik, belediging en discriminatie een stem te geven. Boef en Frenna werden aanvankelijk aangeklaagd, die zaken werden ingetrokken toen de platenlabels aangaven met Music#MeToo in gesprek te willen. De stichting overweegt volgens de juridisch adviseur nu de zaken alsnog door te zetten. SPEC en TRIFECTA waren donderdag niet direct bereikbaar voor commentaar.