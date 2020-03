Ondanks coronacrisis: DWDD eindigt gewoon volgende week vrijdag

De kijkcijfers van De wereld draait door zijn, ondanks het ontbrekende publiek, de afgelopen dagen erg hoog. Veel kijkers willen dan ook niet dat het programma en presentator Matthijs van Nieuwkerk na volgende week stoppen, zo lieten ze weten op sociale media. „Ik vind het onverantwoord als Matthijs zou stoppen nu. We hebben onze rituelen nu meer nodig dan ooit”, twitterde bijvoorbeeld Halina Reijn.

Helaas voor de kijkers is volgende week vrijdag toch echt de allerlaatste aflevering van het programma. „Dat er op sociale media wordt gevraagd om DWDD langer door te laten gaan is hartverwarmend, maar het is niet aan de orde. DWDD eindigt volgende week vrijdag”, bevestigt een woordvoerder van BNNVARA woensdag.