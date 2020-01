Dominic ’Maestro’ Seldis theater in met muzikale missie

De goedlachse Dominic Seldis wil zijn liefde voor muziek overbrengen. Ⓒ Foto Daan Brand

’Music was my first love, and it will be my last...’ Dat is toch wel het levensmotto van Dominic Seldis, vooral bekend als jurylid bij het razend populaire tv-programma Maestro. De goedlachse Brit kan zich geen leven zonder muziek voorstellen en wil die liefde overbrengen op het publiek van zijn theaterprogramma Music, Maestro!