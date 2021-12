Ben Affleck mikpunt van woede na interview over Jennifer Garner

„Dus omdat Ben Affleck zich gevangen voelde ging hij drinken en ging hij ook meteen maar vreemd met de nanny. Dat gedeelte heeft hij overigens uit het interview gehouden. Hij voelde zich zo gevangen dat toen hij en Jennifer drie jaar uit elkaar waren zij hem naar de afkickkliniek moest brengen”, schrijft een fan op Twitter. Een ander zegt: „Hoe kun je zo over de moeder van je drie kinderen spreken? De moeder die de kinderen vrijwel alleen heeft opgevoed omdat jij dronken was of aan het gokken en je verslavingen niet onder controle kreeg. Schandalig om Jennifer zo respectloos te behandelen. En vergeet niet dat je kinderen oud genoeg zijn om alles wat je gezegd hebt terug te kunnen lezen op internet. Wat ben jij een ongelooflijke eikel zeg.”

Veel fans zeggen helemaal klaar te zijn met de acteur, die volgens hen niet zo publiekelijk over zijn ex-vrouw had moeten spreken. „Ben Affleck, naast dat je beroerde films maakt en niet kunt acteren, blijk je nu ook nog eens de grootste lul van Hollywood te zijn. Jennifer Garner is altijd te hoog gegrepen geweest voor jou, je bent haar nooit waard geweest. Zij is het beste dat je ooit is overkomen en je hebt het verknald door je drankverslaving. Was je trouwens vergeten dat je voordat zij in je leven kwam ook al flink aan de drank was? Het kwam dus niet door haar, sterker nog: ze heeft je leven gered door je, ondanks alle pijn die je haar hebt gedaan, weer naar rehab te brengen omwille van jullie kinderen. Echt man, ik kots op je, wat een misselijk interview was dat.”

Affleck heeft een lange geschiedenis met verslaving, en heeft in interviews aangegeven dat dat veel voorkomt in zijn familie. Ook zijn vader en broer, acteur Casey Affleck, hebben met alcoholisme gekampt.