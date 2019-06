Strikt Privé

Iedereen had deze creatieve vrouw, die tot 2015 álles leek te kunnen, een ander einde gegund.

71 was Martine, en zelfs nog bijna vier jaar jonger toen een hersenbloeding haar leven en dat van haar echtgenoot BEREND BOUDEWIJN voorgoed zou veranderen. Triest: elk jaar hield het publiek nog hoop dat het haar gegund zou zijn terug te keren in haar laatste tv-hit Heel Holland Bakt. Maar nu is duidelijk dat daarvan nooit sprake is geweest: de klap en de opgelopen schade waren te groot en te zwaar. Het is nog een wonder dat Martine haar prachtige boekje Rinkeldekink kon schrijven en nalaten.

Aan een bijzonder leven kwam op Hemelvaartsdag een einde. Een leven dat in twee stukken uiteen viel, zoals collega BEN HOLTHUIS vertelt in zijn onthullende verhaal over Martines liefdesleven. En JACQUES D’ANCONA vertrouwde op mijn verzoek zíjn herinneringen aan de comédienne aan het papier toe.

We zullen haar missen. Op een heleboel terreinen.