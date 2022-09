Zoon Taylor Hawkins op de drums tijdens emotioneel ereconcert Foo Fighters

Op beelden van het optreden is te zien hoe Oliver Shane compleet losgaat en zijn tranen amper lijkt te kunnen bedwingen. Het publiek ging helemaal los en juichte hem massaal toe, zeker op het moment dat op een scherm achter hen beelden vertoond werden van vader en zoon samen. De beelden gaan zondag ook viraal op sociale media en zorgen voor lyrische reacties op de drumprestaties van de zoon van Taylor Hawkins.

Musici van over de hele wereld kwamen bijeen ter ere van Hawkins. Diverse artiesten speelden nummers uit het repertoire van de Foo Fighters. Zo waren daar Travis Barker van Blink-182, Rufus Tiger Taylor van The Darkness, Wolfganf van Halen en Violet, de dochter van Foo Fighters-frontman Dave Grohl. Liam Gallagher opende met nummers van zijn voormalige band Oasis: Rock ’n’ Roll Star en Live Forever. Toen Dave Grohl later Times Like These vertolkte, kon ook hij het niet droog houden, meldt The New York Post.

Eind maart overleed Hawkins op 50-jarige leeftijd. De Foo Fighters betoonden onmiddellijk hun medeleven. „Zijn muzikale ziel en aanstekelijke lach zullen altijd in ons voortleven.” Zijn lichaam werd tijdens de tour van de band gevonden in een hotelkamer in Bogota in Colombia. De tour werd meteen geannuleerd. Over de doodsoorzaak van de drummer werd niets bekendgemaakt.

Later verklaarden verschillende bronnen in een interview in Rolling Stone dat de drummer gebukt zou gaan onder het drukke tourleven, al stelde goede vriend en drummer van Pearl Jam Matt Cameron later dat zijn uitspraken daarover uit zijn verband zijn gerukt.