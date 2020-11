Vince Vaughn vetkomisch in ’Freaky

De Blissfield Butcher (Vince Vaughn) is een seriemoordenaar die in tienermeisje Millie (Kathryn Newton) een nieuw slachtoffer ziet. Maar als de maniak wil toeslaan, gebeurt er iets vreemds. De eeuwenoude, Azteekse offerdolk waarmee hij aanvalt, blijkt vervloekt. Een bliksemschicht en donderslag volgen, waarna de Butcher wakker wordt in een meidenkamer en Millie opeens borsthaar en een piemel heeft. Moordenaar en beoogd slachtoffer hebben vervolgens 24 uur de tijd om de vloek op te heffen.

Dat gebeurt in een horrorkomedie die vooral dankzij het lekker vet aangezette spel van Vaughn fijn wegkijkt. De komische acteur steelt de show door met zijn imposante fysiek een tienermeisje na te doen. Intussen rekent Millie af met lastige leraren, vervelende pestkoppen en opdringerige klasgenootjes, daarbij creatief gebruikmakend van vrieskisten, zaagbanken en vleeshaken.

✭✭✭ (3 uit 5)