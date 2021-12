Adriaan van Dis krijgt eigen docu voor verjaardag

De film, die bijna een uur aan materiaal bevat, is gemaakt door Coen Verbraak. Met beelden uit het verleden en een kijkje in zijn werkkamer: al schrijvend ’kijken’ zijn vader, moeder en een ander bijzonder familielid toe via de fotolijstjes die op het bureau van Van Dis staan.

De documentaire duikt in de geschiedenis en de jeugd van de hoofdpersoon en er worden herinneringen opgehaald aan zijn fameuze talkshow Dit is... Adriaan van Dis. Fragmenten van spraakmakende gasten aan tafel worden opnieuw getoond en besproken, zoals de ruzie destijds met Willem Oltmans.

Het portret leidde Verbraak en Van Dis naar zijn geboorteplaats Bergen aan Zee en naar Parijs, waar de schrijver zich terugtrok als relatief onbekende stadsbewoner. Ook gaan zij in gesprek over de dood. Van Dis neemt daarbij de tv-maker mee naar wat zijn laatste rustplaats zal worden als het zover is.

Adriaan van Dis, een wanhopig optimist is zaterdag om 20.25 uur te zien op NPO 2.